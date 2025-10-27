Tottenham, occhi sul giovane Aghehowa del Porto: ma la concorrenza per la punta è tanta

Il Tottenham è sempre più lanciato verso i quartieri alti della classifica. Dopo una stagione di transizione, con un piazzamento praticamente a ridosso della zona retrocessione, gli Spurs sono tornati nelle prime posizioni. Dopo nove giornate di campionato i londinesi sono al terzo posto in classifica a pari merito con il Sunderland a quota 17 punti, uno in meno del Bournamouth secondo. L’intenzione della dirigenza adesso è alzare l’asticella e cercare di rinforzare l’organico nella prossima sessione di calciomercato puntando profili interessanti e che possano avere anche un prezzo accessibile.

E uno dei reparti che dovranno essere rinforzati secondo la dirigenza inglese è quello offensivo. Secondo quanto riporta Caught Offside, fra i profili sondati ci sarebbe quello di Samu Aghehowa di proprietà del Porto. La punta 21enne sarebbe finita nel mirino del Tottenham che però deve guardarsi dalla concorrenza di Arsenal, Newcastle e Nottingham Forest.

La stagione dello spagnolo è iniziata col botto. Fra le varie competizioni, campionato, Europa League e coppa nazionale, ha collezionato 10 presenze realizzando otto reti. Il ragazzo deve ancora sbloccarsi in campo internazionale (due gettoni e nessun gol) ma comunque può godere dell’interesse di club di prima fascia e del campionato inglese. Da capire ora quale sarà la reazione del Porto.