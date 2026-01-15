Ufficiale West Ham, innesto nello staff tecnico: arriva Paco Jemez ad aiutare Nuno Espirito Santo

Il West Ham United ha ufficializzato l’ingresso di Paco Jémez nello staff tecnico della prima squadra. L’allenatore spagnolo entra a far parte del gruppo guidato da Nuno Espírito Santo, portando con sé un bagaglio di esperienza e competenze maturato in quasi vent’anni di carriera in panchina.

Jémez vanta oltre 500 partite dirette da allenatore tra Europa, America e Asia, dopo aver intrapreso il percorso da tecnico nel 2007. In passato ha guidato club in Spagna, Messico e Iran, lasciando un segno importante soprattutto al Rayo Vallecano, dove ha lavorato per cinque stagioni e firmato lo storico ottavo posto in Liga nel 2012/13, uno dei migliori piazzamenti del club nella massima serie.

Prima di diventare allenatore, Jémez è stato un difensore centrale di alto livello. Ben 21 presenze nella Nazionale spagnola, ha collezionato oltre 250 partite in Liga con le maglie di Rayo Vallecano, Deportivo La Coruña e Real Saragozza, vincendo anche la Coppa del Re nel 2001. Proprio al Deportivo è stato compagno di squadra dell’attuale tecnico degli Hammers, Nuno Espírito Santo. In attesa del completamento delle pratiche per il permesso di lavoro, Jémez lavorerà a stretto contatto con gli allenatori Mark Robson, Steve Potts e Gerard Prenderville, oltre ai preparatori dei portieri Rui Barbosa e Billy Lepine.