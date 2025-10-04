Flick: "Yamal non giocherà finché non sarà al 100%. Con De la Fuente è già acqua passata"

Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, Hansi Flick ha affrontato diversi temi caldi: dalle condizioni di Lamine Yamal al dibattito con il CT spagnolo Luis de la Fuente, passando per la gestione degli infortuni e il recente k.o. con il PSG.

Sul match di Liga, il tecnico ha dichiarato: "Conosciamo bene il Siviglia, è una squadra aggressiva, intensa, con uno stile chiaro e una tifoseria che la spinge. Sarà una gara complicata". Grande attenzione su Lamine Yamal, fermato da un problema fisico: "Quando ci sono dubbi, non gioca. Sta meglio, ma non è pronto. Non sappiamo se tornerà in due, tre o quattro settimane. Non è un infortunio muscolare, ma dobbiamo gestire i minuti passo dopo passo. Non sappiamo nemmeno se giocherà il Clasico".

Sulla polemica con De la Fuente, Flick smorza i toni: "Volevo proteggere il mio giocatore, ma per me la questione è chiusa. Non è facile né per lui né per me, ma dobbiamo guardare avanti". Il tedesco ha poi sottolineato l’importanza di gestire i giovani: "Con Yamal ho parlato, devo aiutarlo a crescere, dosando i minuti. Lo stesso vale per Bernal: non è ancora pronto per giocare tanto dopo la sua lesione, bisogna fare attenzione".

Infine, sul morale dopo la sconfitta col PSG: "Siamo rimasti delusi, ma dobbiamo imparare a essere più intelligenti nelle fasi decisive. La pressione alta è fondamentale per noi e dobbiamo essere più attenti. Contro il Siviglia sarà una prova importante".