Yamal "liberato" dalla Spagna. Polemica per un trattamento non concordato con la Federazione

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha diffuso un comunicato ufficiale per spiegare la decisione di liberare Lamine Yamal dalla convocazione della nazionale spagnola in vista delle partite contro Georgia e Turchia, dopo che è emerso un esame medico a cui il giovane talento si sarebbe sottoposto senza che lo staff medico della Roja fosse stato informato.

La Federazione ha annunciato di aver appreso lunedì 10 novembre, giorno del raduno, che Yamal era stato sottoposto a un trattamento invasivo di radiofrequenza per risolvere fastidi al pube nella stessa mattinata. Lo staff medico ha ricevuto i dettagli dell’intervento solo alle 22:40, tramite un rapporto che indicava peraltro la necessità di riposo assoluto per 7-10 giorni. Il comunicato sottolinea come la procedura sia stata effettuata senza alcuna comunicazione preventiva con i medici della nazionale, generando sorpresa e malcontento tra i responsabili sanitari. Considerando tale situazione e mettendo al primo posto la salute, la sicurezza e il benessere del giocatore, la RFEF ha deciso di sollevare Yamal dall’impegno con la nazionale.

La federazione ha concluso esprimendo fiducia in una rapida e completa guarigione del giovane attaccante, specificando che la decisione è stata presa esclusivamente per motivi medici e non compromette in alcun modo il rapporto tra il giocatore e la nazionale spagnola.