Barça, decisione sugli infortuni di Yamal: niente operazione per ora, si curerà in Finlandia

Il Barcellona ha preso una decisione cruciale riguardo al futuro di Lamine Yamal, frenato da settimane da una pubalgia persistente che ne limita la brillantezza e la rapidità in campo. Nonostante il dolore, il giovane talento catalano, 18 anni, ha scelto di continuare a giocare evitando, almeno per ora, l’intervento chirurgico.

Negli ultimi giorni Yamal ha voluto chiarire le voci sul suo stato fisico e mentale: "Si è parlato molto della mia pubalgia, della mia tristezza… ma erano tutte bugie", ha dichiarato. Il club blaugrana resta però cauto e ha deciso di agire per trovare una soluzione medica alternativa all’operazione.

Secondo quanto riportato da Sport, il Barça ha deciso di affidarsi al dottor Lasse Lempainen, uno dei massimi esperti mondiali di pubalgia. Il medico finlandese, che in passato ha già collaborato con il club catalano - occupandosi di Ronald Araújo e Alejandro Balde - è ora in contatto diretto con lo staff medico del club per seguire da vicino il caso Yamal. L’obiettivo immediato è alleviare il dolore tramite una riabilitazione mirata, con esercizi personalizzati e monitoraggio costante, evitando un peggioramento della lesione.

Fonti interne al Barça assicurano che non è prevista alcuna operazione nel breve termine. L’intervento chirurgico sarà preso in considerazione solo se la situazione dovesse aggravarsi nelle prossime settimane Per ora, la priorità resta preservare il talento di Lamine Yamal senza forzare i tempi, nella speranza che il giovane gioiello possa tornare presto ai suoi livelli migliori senza passare dalla sala operatoria.