Carrick, è la strada giusta: due vittorie pesantissime per dare un senso alla stagione

Michael Carrick continua a guadagnarsi applausi e fiducia sulla panchina del Manchester United. Subentrato come traghettatore dopo l’addio a Rúben Amorim, il tecnico inglese ha già fatto vedere i primi frutti del suo lavoro, conquistando due vittorie di grande prestigio contro rivali storici: prima il successo nel derby contro il Manchester City (2-0), poi la sorprendente rimonta sull’Arsenal all’Emirates Stadium (3-2).

In entrambe le gare, Carrick ha dimostrato capacità tattiche e gestione della squadra che hanno fatto la differenza. Contro i Gunners, nonostante le due reti subite, i Red Devils hanno mostrato ordine difensivo, compattezza e una lettura lucida delle opportunità, sfruttando al meglio gli spazi concessi dagli avversari. La squadra ha reagito con lucidità, interrompendo la striscia positiva del leader della Premier League, dimostrando come il lavoro del nuovo allenatore stia già imprimendo una nuova identità al gruppo.

Carrick non si limita a gestire la fase difensiva: il gioco dei Red Devils appare più fluido, con transizioni rapide e movimenti coordinati che hanno messo in difficoltà due squadre di alto livello. La gestione della rosa e la capacità di motivare i giocatori sono altri punti di forza del tecnico, che ha saputo trarre il meglio da uomini come Dorgu e Cunha, spesso decisivi in fase realizzativa. Questi risultati rilanciano le ambizioni europee del Manchester United, che con 38 punti si piazza ora al quarto posto, utile per la qualificazione in Champions League. In poche settimane, Carrick ha già trasformato l’inerzia della squadra, confermandosi come guida provvisoria capace di dare stabilità e risultati immediati dopo la turbolenta gestione Amorim.