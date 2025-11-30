"Qual è il vostro piano?": Verona, striscioni dei tifosi in sede contro la proprietà

"Presidio, what's your plan?" ("Presidio, qual è il vostro piano?"): recita così uno dei due striscioni affissi da alcuni tifosi del Verona presso la sede del club, a firma di "Hellas Army", storico gruppo organizzato della curva scaligera. Un messaggio alla Presidio Investors, fondo proprietario della società gialloblu. Decisamente più polemico il secondo ("avi' roto i coioni... e adesso fasivelo tradur", ovvero "avete rotto i co***oni, ora fatevelo tradurre").

Una presa di posizione dalla parte più calda del tifo nel momento più difficile della squadra di Paolo Zanetti, all'indomani della sanguinosa sconfitta subita da Gagliardini e compagni a Genova, contro il Genoa.

La squadra veneta attualmente è ultima in Serie A con 6 punti raccolti nelle prime 13 partite (e zero vittorie raccolte fino a qui), alla pari con la Fiorentina (che però ha una partita in meno): un inizio davvero complesso che pone lo stesso Zanetti in bilico, con la società che sta riflettendo sul cambio in corsa in panchina per provare a dare una scossa. Il primo posto utile per la salvezza dista ora 4 punti ed è occupato dal Pisa. La prossima tappa per l'Hellas è rappresentata dalla sfida interna allo stadio Bentegodi contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, sabato sera.