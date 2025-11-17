TMW Parma a caccia di un portiere svincolato: oggi nuova riunione operativa per decidere

La ricerca di un portiere nel mercato degli svincolati da parte del Parma prosegue ancora, dopo l'infortunio di Zion Suzuki che dovrà rimanere ai box per 3-4 mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW dopo il summit di venerdì scorso, il club gialloblù ha programmato una nuova riunione operativa per la giornata di oggi, per prendere la decisione definitiva in merito alla possibilità di andare a prendere un estremo difensore attualmente senza contratto.

Il direttore generale dei ducali, Federico Cherubini, insieme al management del Parma, farà dunque un nuovo punto della situazione per poi eventualmente procedere con l'offerta per un portiere che possa sostituire il giapponese nei prossimi mesi. Tre giorni fa, nella prima riunione operativa, i vari nomi vagliati non hanno convinto fino in fondo la dirigenza ma oggi le cose potrebbero cambiare. Come vi abbiamo raccontato il nome di Rui Patricio non è più spendibile ma ci sono altri profili che potrebbero fare al caso della società emiliana.

In Italia i profili sono quelli di Alessio Cragno (alle prese però col recupero da un brutto infortunio) e Luigi Sepe, ma la pista estera sembra essere quella più probabile da percorrere. I nomi potrebbero essere quelli di Jean, brasiliano ex Cerro Porteno, Dimitry Bertaud, ventisettenne ex Montpellier o Cican Stankovic, austriaco ex AEK Atene. Nelle prossime ore verrà presa dunque la decisione, con il summit di oggi che sarà quello decisivo, in un senso o nell'altro.