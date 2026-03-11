Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan. Allegri e compagni in pressing per farlo rinnovare

Luka Modric ha deciso di sdebitarsi con il Milan, che lo ha accolto nel migliore dei modi e lo ha praticamente adottato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato ha deciso che il Pallone d'Oro vinto nel 2018 e tenuto nella sua casa di Madrid sarà esposto nel museo Mondo Milan, a Casa Milan. Il centrocampista inoltre sarebbe tentato di proseguire anche nel 2026-2027 con il Diavolo.

Il suo contributo non è solo tecnico e la testimonianza arriva dal fatto che con lui in campo certe partite il Milan non le perde più. Con la sua leadership infonde sicurezza ai compagni, ma soprattutto non molla mai, sintomo di una condizione fisica invidiabile. Allegri poco prima della rete di Estupinan si è rivolto a lui, chiedendogli di far girare la squadra e velocizzare la manovra. Lui ha eseguito e il derby è stato sbloccato.

Allegri e i compagni sono in pressing perché accetti di far scattare l'anno in più di contratto, previsto nell'accordo firmato in estate. La speranza in Via Aldo Rossi è che la permanenza lui la comunichi prima del Mondiale, ma i dirigenti sono disposti a concedergli pure dei giorni in più. Modric è Modric e tutti vorrebbero goderselo il più possibile.