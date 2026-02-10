Fiorentina-Pisa, restrizioni per i tifosi ospiti: ecco le decisioni del GOS
In vista della sfida di Serie A tra Fiorentina e Pisa, in programma il 23 febbraio 2026, il GOS ha disposto una serie di misure organizzative per garantire l’ordine pubblico allo stadio.
Per i residenti nella provincia di Pisa, l’acquisto dei biglietti sarà consentito esclusivamente per il settore ospiti e solo ai possessori della membership del Pisa Sporting Club. L’accesso agli altri settori sarà invece riservato ai tifosi pisani già iscritti al programma di fidelizzazione della Fiorentina entro il 30 maggio 2025.
Tra le altre prescrizioni figurano l’incedibilità del titolo di ingresso, l’aumento del numero di steward e il rafforzamento dei controlli ai varchi di accesso allo stadio. Misure pensate per gestire in sicurezza una partita considerata a rischio. A riportare la notizia è SestaPorta.news.
