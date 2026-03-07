Follia nel campionato Primavera. Calciatore del Sassuolo strattona l'arbitro, condanna dal club

Follia quanto accaduto nel campionato Primavera durante la sfida di campionato tra il Napoli e il Sassuolo. Intorno all'ora di gioco il centrocampista dei neroverdi Troy Tomsa è stato espulso ed è andato su tutte le furie, strattonando l'arbitro e prendendolo per la divisa. Un gesto che ha scatenato un parapiglia in campo, con gli avversari che si sono frapposti tra lui e il direttore di gara e i compagni che hanno accompagnato il 2007 all'uscita dal campo.

L'episodio è stato fermamente condannato dal Sassuolo sui propri canali ufficiali, con un comunicato molto duro:

"L’U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig. Mattia Maresca, in occasione della gara della 29ª giornata del campionato Primavera 1 tra Napoli e Sassuolo.

La società ritiene che episodi di questo tipo siano inaccettabili e in totale contrasto con i valori di rispetto e correttezza che rappresentano i principi fondamentali dello sport e che il Sassuolo Calcio promuove costantemente. Il club ha già avviato le opportune valutazioni interne e provvederà ad adottare seri provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore. Il Sassuolo Calcio ribadisce inoltre il proprio impegno nel promuovere, attraverso l’attività sportiva e i numerosi progetti formativi del club, i valori educativi che devono accompagnare la crescita degli atleti e delle atlete".