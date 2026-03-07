Como, Moreno: “È una delle partite più importanti della stagione"
Nel prepartita di Cagliari-Como, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A, Alberto Moreno ha parlato ai microfoni di DAZN. Il difensore del Como ha sottolineato il peso della sfida per il cammino della squadra in classifica e ha spiegato quale sia l’approccio richiesto da Cesc Fabregas al gruppo in vista di un match considerato molto delicato.
Cosa vi ha chiesto mister Fabregas per questa partita? Cosa ha chiesto a te e ai tuoi compagni?
“Per noi questa partita è una delle più importanti della stagione, perché se vinciamo oggi, qui, in una gara che sarà difficile, possiamo restare lì, al quinto posto. Sarà una guerra, ma noi siamo preparati per fare la nostra partita e per conquistare i tre punti.”
