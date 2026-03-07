Di Francesco prima di Lecce-Cremonese: "Tra le gare più importanti dell'ultimo periodo"

"Fa parte del gioco, il calcio ad alti livelli è questo, sale la tensione e bisogna saperla gestire bene. Ci vuole equilibrio nel preparare questa gara, è importantissima prima delle prossime dieci". Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, descrive così in conferenza stampa la partita che attende domani al Via del Mare i salentini contro la Cremonese. "La potremmo definire tra quelle più importanti dell'ultimo periodo", ha aggiunto.

"Come sta la squadra? Ho dubbi in mezzo al campo - ha continuato Di Francesco - , per il resto la squadra è già definita. Gandelman oggi è allenato un po' con il resto del gruppo. Coulibaly ha qualche problemino. Nel mezzo devo scegliere la soluzione migliore per impattare al meglio questa gara".

I valori fra Lecce e Cremonese sembrano equivalersi, tra gli 11 duelli individuali che ci saranno ce n'è qualcuno che può far pendere l'equilibrio da una parte o dall'altra?

"Coulibaly è un giocatore importante che può agire anche sulla trequarti. A Como ha fatto anche un gran gol, è migliorato nei tempi di inserimento in avanti. A volte i duelli individuali possono fare la differenza, bisogna portarli nella giusta direzione. Sui duelli possiamo giocarcela, più duelli vinci e più hai la possibilità di portare a casa il risultato. Noi giochiamo meno sui riferimenti e più dove si trova la palla. Bisogna impattare in maniera arcigna sui duelli che ci saranno", ha concluso il tecnico del Lecce.