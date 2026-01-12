Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio

Nonostante la presenza in rosa di un fedelissimo di Fabrizio Castori come Marius Adamonis il SudTirol sarebbe alla caccia di un altro portiere da affiancare al lituano e all’esperto Giacomo Poluzzi, con la possibilità così di mandare il giovane Daniel Theiner a farsi le ossa in Serie C come accaduto lo scorso anno col Carpi.

Come riferito da Trivenetogoal.it gli altoatesini starebbero pensando a un vero e proprio colpo come quello rappresentato dallo svincolato Alessio Cragno. Il classe ‘94, dopo l’esperienza alla Sampdoria – 15 presenze lo scorso anno – è rimasto senza squadra in estate anche a causa di un serio infortunio rimediato lo scorso giugno, ma ora sarebbe pronto a rimettersi in gioco.

Il club biancorosso sta riflettendo sull’operazione dopo aver avviato i contatti con l’esperto portiere anche se prima di affondare il colpo vuole avere certezze sulle condizioni fisiche del calciatore vista la lunga inattività e appunto il problema al tendine d’Achille che gli fece saltare il ritorno dei play off contro la Salernitana la scorsa stagione. Cragno porterebbe grande esperienza nella rosa del tecnico Castori viste le sue 170 presenze in Serie A e le 105 in Serie B, contando anche play off e play out. Oltre alle due presenze con la Nazionale azzurra collezionate fra il 2020 e il 2021.