Il Como apre le porte del Sinigaglia alla squadra femminile: per la seconda volta in stagione
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Per la seconda volta in questa stagione, dopo il match contro la San Marino Academy del dicembre scorso, lo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ aprirà le porte alla squadra femminile del Como 1907. Sabato 4 aprile, con calcio d'inizio alle 15, la capolista del campionato di Serie B femminile ospiterà al 'Sinigaglia' il Cesena, attualmente secondo a pari punti con il Lumezzane, in una partita che potrebbe avvicinare ulteriormente le ragazze di Selena Mazzantini alla promozione in Serie A.
Como 1907-Cesena sarà la quarta partita del campionato di Serie B femminile 2025-26 che si giocherà in un grande stadio, dopo Hellas Verona-Res Donna Roma, Como-San Marino Academy e Frosinone-Arezzo. A queste si aggiunge anche Cesena-Juventus di Coppa Italia.
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