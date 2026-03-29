Tutto vero, balconi in affitto per Bosnia-Italia. Da Zenica: "Mi hanno offerto 500 euro e un'auto"

Cosa non si fa per sostenere la propria Nazionale. Martedì sera Bosnia e Italia si sfideranno al Bilino Polje, un impianto fin troppo piccolo, per quanto caloroso, per ospitare tutti i tifosi che volevano spingere i propri beniamini contro gli Azzurri. Così negli scorsi giorni è divenuta ben presto virale la notizia che qualcuno, fra gli inquilini delle palazzine adiacenti all'impianto, avrebbe messo letteralmente in affitto il proprio balcone di casa, per permettere una visuale alternativa della sfida.

Non si tratta di una semplice provocazione, dato che ora spuntano le prime "testimonianze", dalla terra bosniaca. Un uomo che abita a Zenica e che non ha manifestato la propria identità ha parlato dell'accaduto al portale SporSport.ba. Svelando di aver messo un annuncio online nel quale proponeva l'affitto del proprio balcone per 4 persone a 500 euro, per assistere alla partita. Il prezzo includeva un barbecue e una bevanda a scelta.

E di offerte ne sono arrivate. Alcuni offrivano denaro senza fare domande, altri cercavano di negoziare, altri ancora proponevano varie combinazioni, da cibo e bevande a "regali" più consistenti. Addirittura c'è chi avrebbe proposto... un'automobile usata in cambio! Il diretto interessato ha parlato del fatto di aver rispedito al mittente ogni proposta, perché da parte sua si trattava, almeno da parte sua, di un semplice scherzo.

Questo il suo appello: "Cari amici, smettetela di offrirmi cose di ogni genere in cambio del balcone. Si è andati un po' troppo oltre. Chi non ha capito che si trattava di uno scherzo, è un suo problema. Il balcone resta riservato esclusivamente alla famiglia e basta". Caso chiuso? Almeno per quanto riguarda quel balcone...