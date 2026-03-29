Genoa, Ekuban: "De Rossi dice che la Juve conta quanto la Roma. Con lui alzato il baricentro"

Nelle scorse ore Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, è stato intervistato da Sky Sport direttamente dal campo di allenamento dei rossoblù a Pegli.

Tra i temi sui quali ha risposto Ekuban, anche quelli legati al prossimo impegno in calendario del Genoa, che alla ripresa dei giochi in Serie A sarà chiamato a misurarsi sul campo della Juventus. Così inquadra la sfida in trasferta contro i bianconeri, il centravanti del Grifone: "Molto combattuta, anche la Juventus ha bisogno di punti per la corsa Champions. Noi cercheremo di andare lì preparati, per dare battaglia e portare a casa qualche punto".

Magari De Rossi potrebbe star toccando qualche corda giusta per caricare il suo Genoa in vista della Juventus? Spiega Ekuban: "Non abbiamo ancora iniziato davvero i discorsi per la Juve, mancano tanti nazionali. Ma due giorni fa ci ha accesi dicendo che era una partita importante tanto quanto quella con la Roma, con l'Inter e col Milan, che si deve battagliare per portare a casa i punti".

In conclusione, a Ekuban è stato chiesto anche quale tipo di novità abbia apportato De Rossi al Genoa per consentire ai propri attaccanti di esprimere maggiormente il proprio potenziale. Questa la risposta: "Coraggio, per me è quella la parola giusta. Voler aggredire l'area avversaria per portare più uomini davanti, il baricentro con lui si è alzato e questo porta più occasioni e possibilità di fare gol".

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