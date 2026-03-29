Milan, nessun allarme Rabiot dopo la botta al ginocchio rimediata con la Francia

C’è un po’ di attenzione in casa Milan attorno alle condizioni di Adrien Rabiot, finito sotto osservazione dopo le dichiarazioni del commissario tecnico della Francia Didier Deschamps. Il centrocampista rossonero, infatti, ha svolto un lavoro differenziato in seguito a una botta al ginocchio rimediata nei giorni scorsi. Una situazione che aveva inizialmente generato qualche preoccupazione, soprattutto considerando il momento delicato della stagione.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, però, non ci sarebbero reali motivi di allarme. La gestione del giocatore da parte dello staff della nazionale francese sarebbe infatti legata esclusivamente a una scelta precauzionale, volta a evitare qualsiasi rischio inutile. Le condizioni di Rabiot vengono monitorate, ma il problema non viene considerato serio e non dovrebbe avere conseguenze sul medio periodo.

Proprio per questo motivo appare improbabile un suo impiego nella prossima amichevole contro la Colombia. Una decisione che, in realtà, era già stata messa in conto dallo stesso Deschamps, intenzionato a concedere un turno di riposo al centrocampista. L’obiettivo è preservarlo in vista degli impegni futuri, sia con la nazionale che con il Milan, evitando qualsiasi ricaduta.