Gautieri: "Domani darei una chance a Braschi. Per la salvezza approfitta degli scontri diretti"

Intervistato da Radio Firenzeviola, Carmine Gautier ha parlato della Fiorentina partendo da Moise Kean: "Kean è un giocatore che lo scorso anno ha determinato sotto tutti gli aspetti. Questo è un anno particolare per i viola. Il discorso infortuni anche va ad incidere. La Fiorentina deve pensare a fare punti per salvarsi approfittando anche degli scontri diretti.

Se si può allenare anche due giorni nel modo giusto penso possa comunque rendere, è più l'aspetto del dolore fisico quello da considerare. Se anche uno è stato fermo dieci giorni può fare 60 minuti di un certo livello. Io dico che quando c'è un problema è inutile forzare, rischi che un giocatore non in condizione lo perdi per il prossimo mese. C'è Braschi della primavera è giusto dargli una possibilità, magari può fare come i vari Vergara o Pio Esposito.

Piccoli? Per me Piccoli è un giocatore importante che si trova in un contesto in cui tutto non va. Chi però ha la fortuna di giocare in un club così importante deve prendersi le pressioni. Ci sono 28 milioni che sicuramente pesano. Lucca per me era un giocatore da Napoli ed è stato divorato dalla critica, Piccoli per me non è un giocatore definibile da Lecce, è un profilo importante che risente del contesto. Io lo continuerei a consigliare come giocatore di livello. Parlavamo tempo fa di Fagioli che poi ha fatto cose buone, la stessa cosa potrebbe fare Piccoli che si dove prendere la Fiorentina sulle spalle e portarla verso la salvezza perché è uno che può determinare a livello realizzativo".