Roma, Trigoria di nuovo tua: i Friedkin riscattano il complesso immobiliare del centro sportivo

La Roma con Gasperini in panchina sta spingendo per tornare in Champions e domenica si giocherà una fetta della posta in palio nello scontro diretto con il Como al Sinigaglia. Nel frattempo la proprietà Friedkin ha chiuso un colpo importantissimo: il centro sportivo di Trigoria torna interamente nelle mani dei giallorossi dopo vent'anni di leasing. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, infatti, nelle scorse settimane i vertici hanno stabilito con il Banco BPM il riscatto di 300 mila euro per l'intero complesso immobiliare del "Fulvio Bernardini".

Tutto è cominciato il 28 dicembe 2005. La Roma aveva pattuito un contratto di leasing finanziario di 15 anni con Banca Italease (attuale Banco BPM), cedendo il testimone dell'impianto sportivo per 30 milioni. Operazione chiusa dalla AS Roma Real Estate, società adibita ad hoc per il caso in questione. Il club giallorosso ha pagato 2,7 milioni annui per l’utilizzo del centro sportivo, ma allora ha ottenuto delle entrate necessarie, con buona parte adoperata per saldare gli stipendi arretrati ed evitare sanzioni dalla FIGC.

Negli anni, tra scadenze e rinvii dovuti anche al Covid, il piano di rimborso è stato più volte rimodulato: prima lo slittamento al 2021, poi l'estensione della scadenza al dicembre 2022, con un riscatto fissato a 5,9 milioni. Fino all'ultimo rinvio, novembre 2022, che ha spostato il termine definitivo all'1 dicembre 2025. AS Roma Real Estate ha comunicato con una lettera al Banco BPM la volontà da parte del club capitolino di riscattare il centro sportivo di Trigoria. L'atto finale resta subordinato a un accordo quadro per definire i passaggi burocratici, l'utilizzo fino al closing e la regolarizzazione di tre particelle dell'area. Ma in un colpo solo i Friedkin risolvono un nodo ventennale che ha perseguitato la società giallorossa.