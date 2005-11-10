Sarri: "Per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. La situazione infortuni è sempre più complicata"

L'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari per 2-2 in casa della Fiorentina. Le sue parole: "La Fiorentina è partita forte ma siamo rimasti in partita bene. Abbiamo creato tante situazioni che poi si potevano sfruttare meglio. Ma per le difficoltà che abbiamo siamo vivi. Rispetto a qualche partita triste che abbiamo fatto siamo vivi".

Si è fatto un'idea del secondo tempo contro il Frosinone e questo?

"Oggi l'approccio nel secondo tempo non era semplice. Siamo rimasti fermi più del dovuto anche con l'infortunio dell'arbitro".

Avete perso Kristensen, anche Gateano forse? Si toccava l'adduttore.

"Non lo so ancora, non ho parlato con il dottore. La situazione è sempre più complicata",

Avete in mente dei recuperi?

"Sono preoccupato. Otto giocatori completamente assenti e due utilizzabili oggi. Non è una situazione semplice ma non stiamo piangendo".

De Ketelaere oggi gol e prestazione.

"Doveva rispondere anche lui e l'ha fatto".