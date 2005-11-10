Fiorentina e Atalanta guadagnano un punto e del tempo. Ma non scoppiano di salute

Finisce 2-2 l'ultima partita in programma nel calendario della 9^ giornata di Serie A, quella del Franchi tra i padroni di casa della Fiorentina e l'Atalanta del più volte vicino ai viola Sarri. Un pareggio cui hanno dato forma le reti di De Ketelaere nel primo tempo e di Njie, Joao Mario e Zalewski nel corso della ripresa.

Un pareggio con utilità limitata

Il punto ha un'importanza abbastanza limitata per entrambe le squadre, che si affacciavano all'inizio del campionato con ambizioni differenti rispetto a quanto maturato nei primi 810 minuti di questa Serie A. La Fiorentina rimane nel limbo della zona retrocessione, l'Atalanta rinvia ancora il momento del tanto atteso salto di qualità, nel segno del Sarrismo.

Il punto non cancella le incertezze

Né l'una né l'altra squadra, però, è riuscita a dare segnali di uno stato di reale saluta. A beneficiare maggiormente del punto è probabilmente la Fiorentina, perlomeno per non rimanere al penultimo posto in solitaria, ma non è ancora quanto sperato dall'ambiente gigliato col cambio di allenatore, per primo Paratici. Discorso simile per la Dea: la classifica si muove, la sensazione di una squadra che offra più certezze che dubbi, ancora però non c'è. Qualche aspetto positivo lo si può ritrovare per entrambe, più sui singoli che sul resto, ma è ancora tutto distante da ciò che l'immaginario si attendeva.