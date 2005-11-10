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Atalanta, Bernasconi: "Rammarico per la rimonta. Sarri? Cerchiamo di apprendere veloce"Live TMW
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Niccolò Righi
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Oggi alle 23:05Serie A
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29.10.2026 23:05Serie A
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Al termine della gara contro la Fiorentina, il calciatore dell'Atalanta Lorenzo Bernasconi interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
Come giudica la prestazione?
"C'è rammarico, siamo andati in vantaggio nel primo tempo poi abbiamo preso due gol nella ripresa. Per fortuna l'abbiamo recuperata ma dobbiamo cambiare atteggiamento nell'inizio dei secondi tempi, non si può rientrare così".
A che punto siete con i dettami di Sarri?
"Stiamo cercando di apprendere il più veloce possibile. Ci sono momenti in cui pressiamo meglio altri in cui andiamo fuori giri. In questo momento stiamo cercando di apprendere il più veloce possibile"
Fonte: dal Franchi, Niccolò Righi
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