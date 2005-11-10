Serie A, la classifica dopo 9 giornate: un punto che non serve né alla Fiorentina né all'Atalanta
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:52Serie A
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29.10.2026 22:52Serie A
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Un punto che non serve assolutamente a nessuno. Il 2-2 del Franchi fra Fiorentina e Atalanta smuove leggermente la classifica delle due squadre, ma non toglie le castagne dal fuoco né a Vanoli né a Sarri. La Fiorentina resta impigliata nei bassifondi, al terzultimo posto a quota 5. Mentre l'Atalanta è 12esima a pari punti col Bologna, a -6 dalla zona Europa.
La classifica aggiornata di Serie A dopo la 9^ giornata
Inter 25
Lazio 25
Roma 21
Como 20
Milan 18
Frosinone 17
Napoli 14
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Bologna 11
Atalanta 10
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7
Udinese 5
Fiorentina 5
Parma 5
Venezia 3
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