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Fiorentina-Atalanta 2-2, le pagelle: De Ketelaere e Zalewski giganteggiano, fantasma Pellegrino

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 22:56Serie A
29.10.2026 22:56Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

De Ketelaere la sblocca, Njie e Joao Mario la ribaltano, poi ci pensa Zalewski a salvare la Dea. Al Franchi è 2-2 tra Fiorentina e Atalanta.

Le pagelle della Fiorentina

(di Niccolò Righi)

De Gea 6,5 - Compie una grandissima parata su Krstovic che tiene i suoi a galla ed evita uno 0-2 che sarebbe potuto essere fatale. Incolpevole sui gol atalantini.

Jimenez 7 - L’uomo in più di questa Fiorentina, dopo il gol spaziale a San Siro arriva l’assist per il pari di Njie degno delle abilità balistiche del miglior Alexander Arnold.

Dragusin 5 - Molto in ritardo su De Ketelaere in occasione del vantaggio Atalanta, ancor di più quando Zalewski ha tutto il tempo per controllarla, aggiustarla, calciarla e averlo comunque a tre metri.

Viery 5,5 - Rispetto al compagno di reparto ha il merito di chiudere la porta ad un tentativo a botta sicura di De Ketelaere che sarebbe potuto costare caro. Molto ingenua la sbracciata su krstàvic che lo fa giocare ammonito per un’ora.

Joao Mario 7 - Una grande partita coronata con il gol. Ma a parte la rete - dov’è decisiva anche la deviazione di Obric - risulta una spina nel fianco per la Dea in gran parte della partita.

Ndour 5 - Un pesce fuor d’acqua in questo nuovo ruolo di mediano davanti alla difesa: non aiuta mai una difesa in evidente affanno su De Ketelaere ed è inconsistente davanti, dove in passato aveva dimostrato di far male. Ha la colpa di lasciare una voragine in occasione del vantaggio orobico.

Fagioli 5 - Lontano parente di quello visto in Nazionale, vorrebbe determinare ma non lo fa mai, finendo con l’innervosirsi con sé stesso e con i suoi compagni. Primo tempo pessimo, Vanoli lo lascia nello spogliatoio.
Dal 45’ Oulai 6,5 - Nel centrocampo a due sembra avere caratteristiche più ad hoc rispetto a Fagioli. Il suo ingresso cambia l’inerzia del centrocampo viola e, più in generale, del match.

Brescianini 5,5 - Leggermete meglio del resto dei compagni di reparti, lo si vede qualche volte provarci in area avversaria ma non basta.

Mastantuono 6 - Dopo uno dei peggiori primi tempi da quando è a Firenze sale di giri nella ripresa, sfiora il gol su punizione ed è sempre nel vivo dell’azione.
Dal 90’ Gonçalves SV

Njie 6,5 - Prova piuttosto opaca fino al gol, dove ha il grande merito di fare un inserimento perfetto e di incornare il suggerimento di Jimenez, trovando la prima rete in viola.
Dal 69’ Gnonto 6 - Entra con la giusta vivacità e ci prova anche con qualche tentativo personale che non sortisce l’effetto sperato.

Pellegrino 5 - Grosso passo indietro rispetto alle ultime partita dove almeno la generosità non era mai mancata. L’aria di Halloween lo fa da travestire da fantasma e al Franchi non lo si vede mai.
Dal 90’ Beto SV

Paolo Vanoli 6 - Dopo tre sconfitte consecutive la Fiorentina torna a far punti grazie ad un secondo tempo di personalità, se i punti non sono tre, però, questo è da imputare alle solite, croniche, amnesie difensive che a novembre questa squadra dovrebbe aver risolto.

Le pagelle dell’Atalanta

(di Marta Bonfiglio)

Carnesecchi 5,5 - Poco reattivo sui gol. Clamoroso su Brescianini. Altalenante.

Zappacosta 5,5- Ordinaria amministrazione fino a quando non si perde Njie che insacca la rete.

Kristensen s.v. Sarri perde un'altra pedina dopo soli quattro minuti di gioco. Probabilmente problemi al flessore. Dal 4' Scalvini 6 - Tiene botta lì dietro senza farsi buttare giù dai colpi Viola.

Obric 5,5 - Ci mette lo zampino sul gol del raddoppio di Joao Mario. Rischia qualcosa con il braccio in area di rigore.

Bernasconi 5 - Mastantuono è un motorino, difficile stare al suo passo. Soffre tanto.

Ederson 5,5 - A centrocampo non riesce a essere superiore alla fisicità di Ndour e Brescianini. Non è sul pezzo.

Gaetano 6 - Lesto nel servire, da terra, a De Ketelaere quella palla che andrà in rete. Dal 58' Pasalic 5,5 Poca sostanza.

Elmas 5,5 - Soffre sulla fascia, si prende il giallo dopo neanche quindici minuti di gioco. Poco preciso, oggi fatica. Dal 58' Rowe 5,5 Non è imponente come vorrebbe Sarri.

De Ketelaere 7,5 - E' oro per questa Dea. Resiste a tutti, segna e serve palle velenosissime. Preziosissimo come l'acqua nel deserto.

Zalewski 7,5 - Destro o sinistro? Non abbiamo ancora capito quale sia il suo piede migliore. Sappiamo però che qualsiasi piede scelga di usare compie dei grandi gesti tecnici. Dall'84' Sulemana s.v.

Krstovic 5,5 - A volte pensa troppo e perde tempi di gioco. Dragusin non gli lascia ampio respiro e lui fatica a dare una mano.

Maurizio Sarri 6 - Perde un altro giocatore importante. Sfida delicatissima dalla quale esce abbastanza bene.

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