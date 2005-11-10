Juventus Women-OH Leuven, le formazioni ufficiali: Noordman, Redondo, Chiba il tridente
Claudia Marrone
Serata europea per la Juventus Women, che affronterà l'OH Leuven nella sfida valida per la quinta giornata della League Phase di Women’s Champions League: il fischio di inizio del match che si giocherò allo stadio "Pozzo-La Marmora" Biella è fissato alle ore 21:00, con le bianconere di Guerrero alla ricerca della la terza vittoria in questo step della competizione.
Le formazioni ufficiali di Juventus Women-OH Leuven
Juventus Women (4-3-3): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai, Carbonell; Hayashi, Schatzer, Bartel; Noordman, Redondo, Chiba. A disp.: de Jong, Mallardi, Sylla, Serturini, Pavan, Khelifi, Graziani, Pinto, Librán, Sarriegi. All.: Guerrero
OH Leuven (4-3-1-2): Seynhaeve; Everaerts, Janssen, Gielen, Smit; Kuijpers, Bosteels, Biesmans; Papatheodorou; Conijnenberg, Hoekx. A disp.: Lammertijn, Demol, Nagy, Lafaix, Van Holderbeke, Heremans, Hermans, Neyrinck, Verstrepen, Ollivier, Dekker. All.: Habibzadeh