Lecce, la conferenza di Di Francesco alla vigilia della sfida di Frosinone

Eusebio Di Francesco interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" alla vigilia di Frosinone-Lecce.

12.30- Fra pochi minuti avrà inizio la conferenza stampa.

12.35- Di Francesco arriva ai microfoni dei giornalisti.

Con il Frosinone ripartirà dall'assetto visto nella ripresa con la Juventus?

"La squadra sta assimilando cose interessanti da mettere in campo. E' una partita differente, il Frosinone gioca verticale, non fa tanto possesso ma crea situazioni di gioco pericolose, è una squadra immediata nelle transizioni e difficile da contenere. Sugli esterni hanno due attaccanti di qualità nell'uno contro uno".

Come sta Tiago Gabriel?

"Non si è allenato, oggi ha fatto qualcosa. Anche Ndaba non è al meglio. Valuteremo domattina. Non si è allenato per niente anche N'Dri, Fatah ha preso una botta sulla tibia e ha messo dei punti. N'Dri invece ha avuto un problema a un piede. Ho diversi problemi, devo capire la formazione migliore sapendo che in seguito".

Sul centrocampo?

"Non valuto la partita solo dal primo minuto, ci sono partite nella partita. Sto facendo diverse valutazioni".

Il Frosinone?

"Faccio i complimenti a loro e all'allenatore, mi piacciono le squadre che hanno coraggio. Giocheremo in uno stadio difficile, avranno un grande incitamento, c'è tanto entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a impattare la gara. Ghedjemis ribalta l'azione con facilità, Knvernadze sa essere incisivo sotto porta. Ghedjemis è un giocatore completo che merita qualcosa in più per quelle che sono le sue potenzialità".

Porterà qualche giocatore della Primavera?

"No, non porto giocatori solo per numero per riempire la panchina. Porto solo chi credo possa essere pronto per giocare in Serie A. Manterrò quello che ho, senza lamentarmi degli infortuni".

Le nuove regole portano un incremento degli infortuni?

"Non vedo correlazione, sicuramente c'è più tempo effettivo. Ormai vedo che non si danno neanche i rigori che ci sono, vedo delle cose al contrario. Per il resto mi piace il desiderio di far giocare di più le squadra. Fatah ha preso una legnata sulla tibia, N'Dri sotto il piede, Tiago Gabriel ha preso una botta. Sono problemi legati a scontri di gioco. Si è alzato il livello agonistico. Dobbiamo farci trovare pronti per subire determinati tipi di intervento".