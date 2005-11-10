Milan, Hardung in pole position per il ruolo di ds? Krosche spinge per portarlo in rossonero

Il Milan valuta di affiancare al futuro Head of Football Markus Krosche un direttore sportivo, e il nome sarebbe quello di Timmo Hardung. Lo ha riferito il giornalista Matteo Moretto: Hardung è stato per molte stagioni il braccio destro di Krosche all’Eintracht Francoforte.

Krosche numero uno per l’Head of Football

Il Milan, infatti, sarebbe pronto a mettere in atto un nuovo cambio dirigenziale, con l’idea di inserire nuovi elementi nell’organigramma, dopo la rivoluzione in uscita iniziata la scorsa estate. Krosche resta il nome favorito per diventare Head of Football: l’accordo tra il dirigente e il Diavolo c’è già, mentre con l’Eintracht i rossoneri sono fiduciosi di poter sbloccare la situazione da qui a gennaio. Al momento non esiste una stima sui tempi per chiudere la trattativa, anche perché per il via libera serve inoltre un indennizzo di circa 5-7 milioni di euro, previsto dall’accordo di risoluzione con l’Eintracht, che il Milan non intenderebbe pagare.

L’idea Hardung per il ruolo di ds

Contestualmente in casa rossonera si sta valutando anche l’inserimento di un direttore sportivo. Il candidato è Timmo Hardung, 36 anni, all’Eintracht dal 2021. I due dirigenti vorrebbero lavorare di nuovo insieme, ma la situazione è tutt'altro che definita. Il club tedesco, infatti, non ha ancora sciolto le riserve e non ha fretta. Molto dipenderà dal successore di Krosche: il prescelto sembra essere Christoph Spycher, ora allo Young Boys.