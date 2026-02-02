TMW
Torino, il giovane Ali Dembélé scende di categoria e va in prestito al Mantova
Ali Dembélé, terzino destro classe 2004 del Torino che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, è pronto a scendere di categoria per andare a giocare con continuità: come raccolto da TMW il giocatore è ad un passo dal Mantova.
