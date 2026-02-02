Ufficiale Sassuolo, rinforzo sulla fascia sinistra: dal Marsiglia c'è Ulisses Garcia in prestito

Nuovo rinforzo in casa Sassuolo. È ufficiale l'arrivo del terzino sinistro Ulisses Garcia, che lascia l'Olympique Marsiglia nell'ultimo giorno di calciomercato. L'operazione è stata chiusa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro. Lo si apprende dal sito della Lega Serie A, dove i neroverdi hanno appena depositato il suo contratto.

In questa stagione Garcia ha messo insieme soltanto sei presenze, quattro in Ligue 1 e due in Champions League, per un totale di 325 minuti.