Ufficiale Il Torino ha depositato il contratto di Ebosse: Baroni ha il suo nuovo difensore

Il Torino ha inseguito a lungo diversi profili per la difesa, ma alla fine ha scelto Enzo Ebosse. Il difensore in questa stagione ha giocato per l'Hellas Verona, ma prima di vestire la maglia granata ha fatto rientro all'Udinese e poi si è trasferito nuovamente in prestito con diritto di riscatto, questa volta in Piemonte.