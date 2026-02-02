Ufficiale Spezia, ecco Bellemo per il centrocampo: arriva in prestito dalla Sampdoria

Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall'UC Sampdoria, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Bellemo.

Classe 1995, nativo di Chioggia, Bellemo cresce nella Primavera del Padova, con cui ha esordito in Serie B nella stagione 2013/2014, a soli 19 anni. Il centrocampista prosegue la propria carriera in Serie C con Spal e Alma Juventus Fano, prima di riapprodare al Padova nella stagione 2017/2018. L'anno successivo indossa la maglia della Pro Vercelli, dove totalizza 35 presenze.

Nelle stagioni seguenti è tra i protagonisti del Como in Serie C, con cui scende in campo in 62 occasioni, mettendo a referto tre gol. Proprio con i Lariani nel 2021/2022 fa il suo ritorno in pianta stabile in Serie B, dove in tre stagioni si rende punto di riferimento del centrocampo, totalizzando ben 104 presenze, 9 gol e 4 assist, contribuendo in maniera decisiva al ritorno del Como in Serie A. Nella stagione seguente passa alla Sampdoria e in una stagione e mezzo in Liguria mette a referto 32 presenze condite da un gol e due assist.

Centrocampista dotato d'intelligenza tattica, abile sia in fase di interdizione che in fase di costruzione, Bellemo in riva al Golfo dei Poeti indosserà la maglia numero 6 e sarà subito a disposizione di mister Donadoni.

Benvenuto Alessandro!