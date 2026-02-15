L'ex Genoa Branco incorona Ancelotti: "Lavoro nella Selecao, lui è il migliore al mondo"

Il Brasile si affida a Carlo Ancelotti. Il commissario tecnico italiano ha convinto tutti in pochi mesi, ecco perché l'attuale contratto a scadenza dopo il prossimo Mondiale, è destinato ad essere prolungato fino al 2030, data della successiva edizione della Coppa del Mondo. L'ex terzino del Genoa, Claudio Branco, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato di lui, con il quale lavora da vicino, visto che oggi Branco coordina le giovanili verdeoro.

"È una persona molto semplice, umile come tutti i grandissimi. Per me il miglior allenatore al mondo", le parole di Branco ad incensare l'ex allenatore di Milan e Juventus, fra le altre. "Ha vinto ovunque, gestisce bene le stelle e il Brasile ha una grande squadra. Spero davvero che possa riportarci a vincere il Mondiale. Sicuramente lui ha l'esperienza giusta. L'ambiente è bellissimo. Ma la verità la dice sempre il tappeto verde", aggiunge.

Lo stesso tappeto verde che fra poco più di un mese dirà se, dopo due edizioni a digiuno, la prossima Coppa del Mondo ospiterà anche l'Italia di Gattuso: "Voglio che ci sia l'Italia" - conclude Branco - ". Non accetto che per la terza edizione consecutiva gli Azzurri non siano nemmeno presenti. Sarebbe l'ennesimo Mondiale zoppo".