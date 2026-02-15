Lazio, Zaccagni corre verso il rientro anticipato. Ansia per Gila, attesa per gli esami

La Lazio resta in apprensione per le condizioni di Gila, costretto a lasciare il campo acciaccato durante la sfida contro l’Atalanta. Al termine della partita, il tecnico Sarri ha spiegato di non avere ancora un quadro preciso della situazione, sottolineando che il giocatore avverte un dolore al ginocchio e che, a quanto riferito dallo stesso difensore, non ci sarebbero stati colpi diretti ricevuti nella sfida di ieri. Per chiarire l’entità del problema saranno necessari ulteriori esami clinici, che permetteranno allo staff medico di valutare meglio i tempi di recupero e l’eventuale disponibilità nelle prossime gare.

In vista del prossimo impegno contro il Cagliari, la squadra potrà comunque contare sul ritorno di Romagnoli, che tornerà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica. Nel frattempo arrivano segnali incoraggianti anche riguardo a Zaccagni. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’esterno offensivo spera di rientrare almeno tra i convocati e accomodarsi in panchina già per la sfida di sabato all’Unipol Domus contro il Cagliari. La lesione ai muscoli obliqui addominali sembra infatti in miglioramento e il capitano ha già ripreso a correre. Nonostante questi progressi, resta ancora prematuro stabilire con certezza se potrà essere impiegato in una partita ufficiale oppure se sarà necessario attendere ancora per rivederlo pienamente in campo.