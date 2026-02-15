Verona, aria fresca da Belghali e Bella-Kotchap. Con il Parma tocca ai giocatori riaccendere la luce

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, perde l'ennesimo giocatore per infortunio, Pol Lirola, ma contro il Parma ritrova due giocatori che erano stati molto importanti per il predecessore Zanetti nella prima parte di stagione.

Rafik Belghali, innanzitutto, che manca addirittura dal 14 dicembre, nella vittoria contro la Fiorentina, al Franchi. Da lì la partenza per la Coppa d'Africa, poi una distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale. Da capire se al Tardini potrà partire titolare, altrimenti al suo posto può essere adattato a destra uno fra Bradaric e Niasse.

C'è poi Bella-Kotchap, che dovrebbe partire titolare. Facendo anche dirottare Nelsson come braccetto di destra. Nella sfida d'andata lo stesso Nelsson era partito al centro, ma data la stazza di Pellegrino, che lo stava mettendo in difficoltà, a gara in corso Zanetti optò per uno scambio di posizione con Bella-Kotchap, con risultati decisamente migliori. Una piccola indicazione della quale Sammarco potrebbe rendere conto. Edmundsson è la piacevole novità della scialba partita contro il Pisa: sarà lui a completare il terzetto difensivo.

Il Verona riparte da una difesa che finalmente ha ritrovato un clean sheet e ora guadagna altri centimetri, ma sarà soprattutto nella fase offensiva e nel coraggio che i giocatori, di tutti i reparti, sono chiamati a dare un segnale di coraggio e personalità. Nel momento in cui tanti vedono i gialloblu come spacciati, la classifica dice che la speranza per salvarsi ci sarebbe ancora. Tocca a chi scende in campo dimostrare che è effettivamente così.