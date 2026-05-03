TMW Cremonese, out da più di un mese: Giampaolo spera nel rientro di Vardy per tentare la risalita

Doveva essere il colpo del mercato scorso. Per il momento Jamie Vardy si è visto ad intermittenza in casa Cremonese con più ombre che luci. L'attaccante, protagonista esattamente dieci anni fa della grande cavalcata del Leicester di Claudio Ranieri che vinse la Premier League, non è riuscito ad incidere a dovere in questa stagione. Le presenze infatti sono state 25 con cinque gol realizzati e due assist, troppo poco per un giocatore arrivato con grandi aspettative e al quale ora sono riposte le speranze di salvezza.

Ancora in infermeria

Restano da valutare però la sue condizioni. La punta infatti è ai box da un mese per un infortunio muscolare e ha saltato le ultime quattro partite dove la compagine lombarda ha ottenuto solamente un punto. Una corsa contro il tempo, con il tecnico abruzzese che lo sta valutando in questa settimana e spera di averlo a disposizione per la gara di domani sera contro la Lazio allo "Zini".

Quattro punti dal Lecce

Una partita che sarà decisiva per il cammino della Cremonese. Il distacco dal Lecce è di quattro punti e il successo dei salentini a Pisa venerdì scorso ha certamente complicato i piani. Serve una vittoria per tenere accesa la fiammella e giocarsi il tutto per tutto nelle ultime tre partite. Magari con un Vardy in più.