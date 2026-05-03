Udinese, Kabasele sprona i compagni: "Adesso i 50 punti siano l'obiettivo minimo"

Intervenuto ai microfoni ufficiali dell'Udinese dopo la vittoria contro il Torino, il difensore centrale belga del club friulano Christian Kabasele si è così espresso sul successo: "E' stata una bella vittoria, soprattutto perché avvenuta in occasione del 50esimo anniversario del terremoto. Volevamo dare tutto per il Friuli oggi e abbiamo fatto un gran lavoro di squadra. Spero che i tifosi siano contenti di come ci siamo comportati in campo".

Kabasele ha anche ribadito come l'obiettivo sia il raggiungimento dei 50 punti: "Adesso siamo più vicini ai 50 punti e arrivarci diventa l'obiettivo minimo. Abbiamo ancora 9 punti e proveremo a finire il più in alto possibile".

In conclusione, il difensore si è detto anche molto felice per il secondo gol consecutivo di Ehizibue: "Sono contento per lui. E' un ragazzo d'oro, ha sofferto i fischi della curva ad un certo punto della stagione e invece oggi i tifosi hanno cantato per lui. Mi fa tanto piacere per lui, spero che possa aumentare il bottino prima della fine del campionato".