Live TMW Genoa, lunedì al "Ferraris" arriva il Cagliari: De Rossi presenta la sfida in conferenza

12.05 - Il pareggio contro il Milan è alle spalle ma è ancora fresco. Il calendario però non ammette soste e dopodomani c'è già una partita importante da affrontare. Uno scontro diretto contro il Cagliari. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico rossoblù Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.