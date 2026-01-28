Arsenal-Kairat, le formazioni ufficiali: si rivede Calafiori. Prima del 2026 per l'italiano
Di seguito le formazioni ufficiali di Arsenal-Kairat, valida per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League.
ARSENAL (4-3-3): Kepa; White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly; Havertz, Nørgaard, Eze; Madueke, Gyökeres, Martinelli. All. Mikel Arteta.
KAIRAT (3-4-3): Anarbekov; Shirobokov, Martynovich, Sorokin; Trapalov, Glazer, Sadybekov, Mata; Mrynskiy, Edmilson, Jorginho. All. Rafael Urazbakhtin.
ARBITRO: Schnyder (Svizzera)
