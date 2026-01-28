Arsenal, Arteta evidenzia: "Guadagnato il diritto di essere in posizione fantastica in 4 tornei"

Mikel Arteta ha rivelato di aver convocato i suoi giocatori per una riunione mirata ad "abbassare la temperatura" in seguito alla dolorosa sconfitta contro il Manchester United. La corsa al titolo di Premier League dell'Arsenal ha subito un passaggio a vuoto dopo il ko per 3-2 contro i Red Devils all'Emirates Stadium, con il vantaggio su City e Aston Villa ridotto a solamente 4 punti. Stasera in casa ci sarà il Kairat Almaty in Champions League e i Gunners proveranno a chiudere in bellezza il primo step del girone unico in Europa.

"La reazione dopo lo United è stata eccellente. Lunedì ci siamo presi un momento per abbassare la temperatura, fare una pausa, riflettere e porci due domande." "La prima era: 'Come ci sentiamo? E come mi sento io stesso?'. E poi: 'Come vogliamo vivere i prossimi quattro mesi?' È stato incoraggiante e bellissimo, perché ciò che è emerso dalla riunione è molto semplice", ha dichiarato il tecnico dell'Arsenal. "Ci siamo guadagnati il diritto di trovarci in una posizione fantastica in quattro competizioni, e nei prossimi quattro mesi vivremo e giocheremo con gioia, con molto coraggio e con la convinzione che vinceremo. Questa sarà la nostra mentalità e lì metteremo le nostre energie; spero solo che chiunque sia legato a questo club, specialmente i nostri tifosi, salga su questo carro perché è così che vivremo i prossimi mesi: ce lo meritiamo".

L'Arsenal è arrivato secondo nelle ultime tre stagioni e non vince il campionato da 22 anni. Questo potrebbe pesare - e non poco - per i tifosi e Arteta ha risposto: "È una possibilità, ma non possiamo controllarlo. Ciò che è accaduto in passato deve essere una lezione potente per il futuro", la replica. "Ecco perché li ho incoraggiati a salire su questo carro: perché sarà divertente. L'entusiasmo, la convinzione, l'energia e la volontà sono il solo modo in cui devi vivere quando vuoi realizzare un sogno. Daremo assolutamente tutto".