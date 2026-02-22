Serie B, 26ª giornata: Reggiana-Avellino ad alta tensione. La guida al campionato cadetto

La Serie B continua a regalare emozioni come dimostrano i risultati della 26ª giornata.

Playoff: frena il Frosinone, ne approfitta il Monza

Il Venezia risponde presente e batte 3-2 il Pescara al termine di una gara spettacolare. I lagunari salgono a 56 punti e provano la prima mini-fuga. Tiene il passo il Monza, corsaro sul campo della Carrarese grazie alla rete di Hernani (0-1). I brianzoli restano a -2 dalla vetta, mentre il Frosinone scivola a -3 dopo il pari con l’Empoli. Alle spalle delle prime tre, il Palermo non sbaglia e travolge 3-0 il Südtirol, portandosi a quota 51 e restando pienamente agganciato al treno promozione.

Zona Retrocessione: Pescara sempre più nei guai

Colpo esterno del Catanzaro, che passa 3-1 sul campo della Virtus Entella e consolida la quinta posizione. In zona playoff pesa il successo del Mantova, che ribalta 2-1 la Sampdoria con la doppietta di Bragantini dopo il vantaggio iniziale di Begic. Spettacolo e colpi di scena tra Cesena e Spezia: finisce 2-3 per i liguri, che rientrano con forza nella corsa salvezza agganciando quota 25. Il turno si completerà domenica con Juve Stabia-Modena e Reggiana-Avellino, tutte con una gara in meno e punti pesanti in palio. Pari 1-1 tra Padova e Bari: un punto che serve poco ai pugliesi, ancora penultimi a quota 22. Preoccupa la situazione del Pescara, fanalino di coda a 18 punti dopo il ko di Venezia. Anche la Sampdoria resta invischiata nella bagarre, mentre Spezia, Virtus Entella e Reggiana (con una gara in meno) cercano punti per allontanare lo spettro della retrocessione diretta. Con dodici giornate ancora da disputare, la classifica resta apertissima su ogni fronte: dalla corsa alla Serie A alla lotta per evitare l’incubo della C, ogni turno può riscrivere completamente gli equilibri.

Di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

47’ Hernani

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno