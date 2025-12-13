Pulisic, Saelemaekers e non solo: il Milan a lavoro per prolungare i contratti dei suoi top

Se la situazione legata a Mike Maignan, in scadenza di contratto già nel prossimo giugno, rappresenta la priorità più urgente per il Milan, la dirigenza rossonera sta comunque lavorando in anticipo anche su altri dossier importanti. L’obiettivo è mettere al sicuro alcuni pilastri della rosa i cui contratti scadranno nel 2027, evitando di arrivare a ridosso delle scadenze e garantendo continuità tecnica al progetto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra i nomi principali c’è quello di Christian Pulisic, protagonista assoluto della stagione e attuale capocannoniere del Diavolo. Per l’esterno americano esiste già un’opzione per un ulteriore anno, ma a Casa Milan si ragiona su un prolungamento più lungo, potenzialmente fino al 2030. L’eventuale rinnovo sarebbe accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 4 milioni netti a stagione si potrebbe salire intorno ai 5 milioni.

Un discorso simile riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga, oggi titolare fisso nello scacchiere di Allegri, è al centro di una trattativa ben avviata e filtra ottimismo per un rinnovo fino al 2029 o al 2030, con un conseguente aumento dell’ingaggio. La volontà comune è quella di chiudere l’accordo già in primavera. Infine, clima positivo anche per i prolungamenti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Per entrambi il Milan punta a estendere il contratto fino al 2029, riferisce la rosea.