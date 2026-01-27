Palermo, Tramoni si avvicina sempre più: il giocatore avrebbe detto sì ai rosanero

Il centrocampista offensivo Matteo Tramoni si avvicina sempre più allo sbarco al Palermo dove andrà a sostituire Matteo Brunori e dove riabbraccerà quel Filippo Inzaghi che lo ha già allenato sia a Pisa sia al Brescia e che è un suo grande estimatore tanto da aver spinto forte con la dirigenza rosanero per averlo a disposizione. Nella giornata di ieri, come riporta l’edizione palermitana de La Repubblica, infatti c’è stato un incontro fra il giocatore francese e i vertici del Pisa in cui il classe 2000 ha dato l’ok al trasferimento in Sicilia. Un elemento determinate per accelerare le operazioni.

Fra domanda e offerta la distanza resta con il Palermo che si è spinto fino a quattro milioni di euro, più bonus, e il Pisa che continua a chiederne cinque. Per questo si lavora per arrivare attorno ai 4,5 milioni di euro per chiudere l’affare.

Quest'anno Tramoni, tra Coppa Italia e campionato ha collezionato 22 presenze, condite da due gol e altrettanti assist. La scorsa stagione, invece, in Serie B Tramoni in campionato ha disputato 26 presenze con 13 reti e 3 assist.