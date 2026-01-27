De Rossi ha chiesto e ottenuto il rifacimento dei campi di Pegli: Genoa in ritiro a Roma
TUTTO mercato WEB
I risultati, eccezionali, sono sotto gli occhi tutti, ma in casa Genoa non c'è alcuna voglia di rilassarsi. Il perfezionista Daniele De Rossi ha infatti chiesto — e ottenuto — che venissero rifatti i campi del centro sportivo e quindi la squadra da ieri è in ritiro a Roma. Oggi primo allenamento, il gruppo resterà fino alla partita di venerdì con la Lazio.
Non solo calcio: De Rossi vive quando può Genova per cercare di capirne angoli e sfumature. Ogni tanto lo va a trovare qualche vecchio amico, come Burdisso o Strootman, ma la maggior parte del tempo è dedicata al lavoro con il suo staff. Il contratto scade a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza: la strada è quella giusta, evidenzia il Corriere dello Sport.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile