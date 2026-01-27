De Rossi ha chiesto e ottenuto il rifacimento dei campi di Pegli: Genoa in ritiro a Roma

I risultati, eccezionali, sono sotto gli occhi tutti, ma in casa Genoa non c'è alcuna voglia di rilassarsi. Il perfezionista Daniele De Rossi ha infatti chiesto — e ottenuto — che venissero rifatti i campi del centro sportivo e quindi la squadra da ieri è in ritiro a Roma. Oggi primo allenamento, il gruppo resterà fino alla partita di venerdì con la Lazio.

Non solo calcio: De Rossi vive quando può Genova per cercare di capirne angoli e sfumature. Ogni tanto lo va a trovare qualche vecchio amico, come Burdisso o Strootman, ma la maggior parte del tempo è dedicata al lavoro con il suo staff. Il contratto scade a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza: la strada è quella giusta, evidenzia il Corriere dello Sport.