Altro che record, Yamal vuole altro in carriera: "Spero i bambini vogliano essere come me"

"La gente mi ha detto che ha ricominciato a guardare il calcio grazie a me". Pura e semplice verità da Lamine Yamal, catapultato sotto i riflettori del mondo intero per l'esplosione travolgente tra Barcellona e Nazionale spagnola, nonostante la generazione classe 2007 che lo rappresenta. Talento precoce, ma cristallino e puro, che hanno permesso ai tifosi blaugrana e agli appassionati di calcio di godersi la nascita di un calciatore unico nel suo genere e che molto probabilmente lotterà con i più grandi calciatori per conquistare il Pallone d'Oro. In attesa di mettersi in mostra al Mondiale 2026.

Ma c'è un fattore comunque straniante, che va gestito. "È difficile comportarsi come un 18enne. Anche se volessi, non potrei mai riuscirci. Ogni ragazzo della mia età va da scuola a casa, io invece vado agli allenamenti con i fotografi fuori dalla porta e con i ragazzi che indossano la mia maglia", fa notare Yamal nell'intervista rilasciata a 60 Minutes, a proposito della notorietà raggiunta alla sua età. E la vita comune da due anni ormai non sa cosa voglia dire: "Vorrei andare a mangiare al ristorante come una persona normale, ma è impossibile. La gente mi fermerebbe ogni secondo", racconta.

"Quindi faccio cose più semplici: gioco ai videogiochi o vado a trovare mio fratello e mia madre", l'escamotage trovato da Yamal. Con una missione precisa in mente per quella che sarà una lunga carriera, con tutti i presupposti a suo favore: "Il mio obiettivo è cambiare la giornata alle persone: non voglio battere tutti i record, non mi interessa segnare un milione di gol o giocare un milione di partite. Sono uno che vuole divertirsi in campo: spero che i bambini vogliano essere come me e che le persone tornino a casa più felici di prima", la chiosa del talento di Rocafonda.