Mendieta sul Mondiale: "Spagna una delle favorite, vediamo il Brasile con Ancelotti"

L'ex giocatore della Lazio Gaizka Mendieta ha parlato all'edizione odierna di AS della possibilità della Spagna di vincere il Mondiale: "Una delle favorite. Di nuovo, c'è ancora molta strada da fare per arrivarci. Vediamo chi ce la farà. Sembra che la squadra allenata da Luis de la Fuente sia un grande gruppo. Chiunque giochi, la prestazione e il livello sono di altissimo livello. La qualità, sia individuale che collettiva, come squadra, è impressionante. Direi sicuramente la Spagna, ovviamente, Francia, Argentina e Brasile potrebbero essere lì. Vedremo come arriveranno con Carlo Ancelotti; ovviamente, il talento c'è, se riuscirà a cambiare il Brasile che vedevamo prima.

L'Inghilterra potrebbe essere una squadra solida in quel torneo. Ovviamente, hanno talento; se riescono a essere una squadra solida ma anche ad aggiungere quel tocco, questo dà ai giocatori la libertà di brillare. Penso che la Spagna abbia abbastanza fiducia per essere almeno competitiva nella Coppa del Mondo. E se tutto andrà per il verso giusto, al momento giusto, potremmo competere e ovviamente lottare per il titolo.

Certo, è quello che vogliamo, ma dobbiamo essere prudenti. Non possiamo avere aspettative troppo alte; Abbiamo visto cosa ci è successo nei Mondiali passati. Quindi penso che sia importante portare lo spirito degli Europei e della Nations League in un Mondiale, che è ovviamente molto diverso, ma spero che ci riusciremo. Il motivo per cui vorranno fare bene è perché c'è sempre la sensazione di non essere stati i migliori nei Mondiali recenti. Vogliamo dominare, ovviamente, con questa squadra, e possiamo fare meglio".