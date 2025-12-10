Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"

Un campionato sugli scudi quello che ha finora fatto il Ravenna, caduto però oggi in Coppa Italia Serie C: il percorso dei romagnoli si è interrotto ai Quarti di Finale, che hanno visto trionfare il Renate ai calci di rigore. E proprio da questo punto, nel post gara, è partita l'analisi del tecnico giallorosso Marco Marchionni: "Alla lotteria dei rigori non si può rimproverare nulla a nessuno, solo chi non li batte non li sbaglia, ma è un peccato, ci tenevamo ad andare avanti. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, dove la squadra si è espressa bene, mettendo pressione a un avversario ben allenato che ci teneva a passare: vanno fatti i complimenti al Renate. Certo, dovevamo fare meglio il primo tempo, ma analizzeremo poi il tutto, e mi sento di fare i complimenti ai miei, che ricercano costantemente la vittoria".

Aggiunge quindi: "Spero che questa sconfitta non abbia ripercussioni sul campionato, chiaro che i dispiaceri fanno traballare, ma la squadra ha creato un grande gruppo e mi auguro che non si metta in testa pensieri negativi: c'è solo da analizzare la sconfitta, con la consapevolezza che stiamo bene e siamo in salute

Una nota finale, a Nicolas Viola, che ha trovato stasera la prima rete in giallorosso: "È un giocatore che sta mano mano prendendo condizione, è stato fuori dai campi cinque mesi, ma se la palla passa in area di rigore e va verso di lui mette in difficoltà chiunque. Per noi è importante, sta dando personalità alla squadra e aiuta i ragazzi, le aspettative erano queste, anzi, gli abbiamo forse fatto fare qualche minuto in più rispetto a quello che era preventivabile all'inizio. E per noi, poterci contare è importante".