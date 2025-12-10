Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"

Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 22:04Serie C
Claudia Marrone

Un campionato sugli scudi quello che ha finora fatto il Ravenna, caduto però oggi in Coppa Italia Serie C: il percorso dei romagnoli si è interrotto ai Quarti di Finale, che hanno visto trionfare il Renate ai calci di rigore. E proprio da questo punto, nel post gara, è partita l'analisi del tecnico giallorosso Marco Marchionni: "Alla lotteria dei rigori non si può rimproverare nulla a nessuno, solo chi non li batte non li sbaglia, ma è un peccato, ci tenevamo ad andare avanti. Abbiamo fatto un grande secondo tempo, dove la squadra si è espressa bene, mettendo pressione a un avversario ben allenato che ci teneva a passare: vanno fatti i complimenti al Renate. Certo, dovevamo fare meglio il primo tempo, ma analizzeremo poi il tutto, e mi sento di fare i complimenti ai miei, che ricercano costantemente la vittoria".

Aggiunge quindi: "Spero che questa sconfitta non abbia ripercussioni sul campionato, chiaro che i dispiaceri fanno traballare, ma la squadra ha creato un grande gruppo e mi auguro che non si metta in testa pensieri negativi: c'è solo da analizzare la sconfitta, con la consapevolezza che stiamo bene e siamo in salute

Una nota finale, a Nicolas Viola, che ha trovato stasera la prima rete in giallorosso: "È un giocatore che sta mano mano prendendo condizione, è stato fuori dai campi cinque mesi, ma se la palla passa in area di rigore e va verso di lui mette in difficoltà chiunque. Per noi è importante, sta dando personalità alla squadra e aiuta i ragazzi, le aspettative erano queste, anzi, gli abbiamo forse fatto fare qualche minuto in più rispetto a quello che era preventivabile all'inizio. E per noi, poterci contare è importante".

Articoli correlati
Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a... Ravenna, Marchionni soddisfatto: "Dopo due pareggi di fila volevamo la vittoria a tutti i costi"
Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve... Marchionni: "Sappiamo tutti quanto la Fiorentina tenga alla gara ma la Juve deve dare risposte"
Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia... Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Altre notizie Serie C
Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare... Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"
Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?... Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?
Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"... Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"
Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia:... Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia: è obiettivo"
Ternana, Liverani: "Fiero della prestazione in Coppa. Ma contro il Bra vietati cali... Ternana, Liverani: "Fiero della prestazione in Coppa. Ma contro il Bra vietati cali di tensione"
I primi gol di Viola in Serie C. Ma è amaro il risultato del suo Ravenna in Coppa... I primi gol di Viola in Serie C. Ma è amaro il risultato del suo Ravenna in Coppa Italia Serie C
Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: crisi Union Brescia. Ecco le quattro semifinaliste... Coppa Italia Serie C, Quarti di Finale: crisi Union Brescia. Ecco le quattro semifinaliste
Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato" TMW RadioBagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 David Luiz: "Sarri fumava in ufficio. Sacchi? Gli diedi del pelato, ma non ero ubriaco"
3 Gasperini, il retroscena: aveva proposto a De Rossi di trasferirsi nella sua casa genovese
4 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
5 Il Torino ha esonerato Vagnati. 4 giorni fa Baroni diceva: "Confronto costante sul mercato"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Pafos 2-0, le pagelle: magia da Harry Potter per McKennie. Spalletti cambia la partita
Immagine top news n.1 Spento e senza idee, il Napoli naufraga ancora in Europa: Mourinho incarta Conte, 2-0 Benfica
Immagine top news n.2 Champions League, il City ribalta il Real e inguaia Xabi Alonso. L'Arsenal va agli ottavi
Immagine top news n.3 Prima McKennie, poi David: la Juve batte il Pafos 2-0, con il cambio modulo di Spalletti decisivo
Immagine top news n.4 Napoli, Manna: "Mainoo? Lo accostano a noi da agosto. Dobbiamo fare valutazioni"
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Curiosità per Zhegrova. David, giocando di più, deve crescere"
Immagine top news n.6 Napoli, Conte: "Siamo tornati a 3 per necessità, speriamo non succedano altre cose"
Immagine top news n.7 Hermoso e gli insulti di Folorunsho: "Si commentano da soli. Non ho parlato con lui"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.3 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.4 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bagatti, parola di ex: "Carpi bella sorpresa, Cassani è mister molto preparato"
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Togni: "Ritrovata la serenità, ma piedi per terra: obiettivo salvezza"
Immagine news Serie A n.3 Caso Folorunsho, nessun provvedimento. Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Male dall'inizio a Napoli, devastante a gara in corso: Juve, Conceicao è questo
Immagine news Serie A n.2 Benfica, Mourinho: "Partita straordinaria, qualcuno dirà che non era il solito Napoli ma..."
Immagine news Serie A n.3 Ranking Uefa, l'Italia è sempre terza ma assottiglia il gap con la Germania seconda
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte: "Il Benfica ha meritato più di noi, oggi siamo arrivati un po' corti"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Vincere mette a posto tante cose, ma fin qui fatto troppo poco"
Immagine news Serie A n.6 Napoli ko, Zola: "Se gli altri arrivano sempre prima di te, forse l'hanno preparata meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Pescara attende il rientro dell'infortunato Merola. Che è però monitorato in Serie C
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Valutiamo alcune uscite, anche Rigione. Forse prenderemo un centrale"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, archiviato il ko contro la Samp. Nel mirino c'è un'altra ligure, la Virtus Entella
Immagine news Serie B n.4 Palladino si è dimenticato Monza? La frase del mister che i tifosi brianzoli non hanno gradito
Immagine news Serie B n.5 Bari, in vista del SudTirol 40' di partitella a ranghi a tutto campo con la formazione Primavera
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, prosegue la preparazione in vista del Palermo: Cherubini in permesso familiare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, domani ripresa degli allenamenti a Salò. Sarà il giorno di Corini?
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, Marchionni: "Spiace abbandonare la Coppa. Ma non voglio strascichi in campionato"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Volpe: "La squadra mi segue. Abbiamo meritato la semifinale di Coppa Italia: è obiettivo"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Liverani: "Fiero della prestazione in Coppa. Ma contro il Bra vietati cali di tensione"
Immagine news Serie C n.6 I primi gol di Viola in Serie C. Ma è amaro il risultato del suo Ravenna in Coppa Italia Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 5ª giornata: goleada Chelsea, e Roma eliminata dal torneo
Immagine news Calcio femminile n.2 Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juve avanza in Women's Champions League, Girelli: "I 10 punti ci stanno anche stretti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, la lettera aperta del club: "Insulti sessisti e omofobi ad una nostra tesserata"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere