TMW Il Pescara attende il rientro dell'infortunato Merola. Che è però monitorato in Serie C

Un Pescara che sta tentando di risollevarsi da una stagione non propriamente positiva in Serie B, e un Pescara che sta attendendo anche il ritorno del suo bomber, Davide Merola, alle prese con il post infortunio: non c'è ancora una data precisa per il suo rientro, ma tra un paio di settimane il giocatore dovrebbe tornare a disposizione della squadra, per dare una mano alla stessa almeno nel girone di ritorno del torneo cadetto. Che dovrebbe vedere l'attaccante sempre tra le fila degli abruzzesi.

Anche se il mercato incombe. Tra poco meno di un mese, infatti, prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, con Merola che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è tornato a essere un nome attenzionato da Ascoli e Catania, ambiziose formazioni di Serie C; l'infortunio, però, ha complicato sicuramente i piani, e non è quindi da escludere che almeno per adesso non si muova da Pescara, visto e considerato che sembra poi essere anche la sua volontà quella di chiudere la stagione con la maglia del Delfino. Tutti gli scenari, però, sono aperti.

Non resta quindi che attendere gli eventuali sviluppi della vicenda, ma chiaramente il punto cruciale sarà quello legato al suo rientro. Già in quello step potrebbero chiarirsi alcune situazioni.