Crotone ko in Coppa Italia. Longo: "Chiediamo scusa. C'è molto da fare, senza rimandare oltre"

Ai Quarti di Finale, si ferma l'avventura del Crotone in Coppa Italia Serie C, con la formazione pitagorica caduta per 3-1 sul campo del Potenza, che ha staccato il pass per le semifinali.

Nel post gara, queste le parole del tecnico dei calabresi Emilio Longo: "Sapevamo di incontra una squadra devastante in spazi aperti, abbiamo provato a limitare questo tipo id concetto lasciando superiorità numerica dietro, ma lo spartiacque della gara credo risieda nell'occasione del calcio di rigore, dove siamo stati un po' superficiali. Abbiamo sistemato qualcosa nel secondo tempo, ma abbiamo preso gol all'inizio, anche se poi i miei hanno provato ad alzarsi per riprendere la partita, e per diverso tempo lo hanno fatto bene. Ma in una gara secca i dettagli fanno la differenza, ma noi in questo momento non sappiamo farla su quello: anzi, se la facciamo, la facciamo in negativo. Sono aspetti da migliorare".

Aggiunge: "C'è da chiedere scusa per quello che stiamo facendo, la squadra si impegna sempre, e lo fa al massimo, ma si vede che è un 'massimo non ancora sufficiente: i risultati son sotto quanto ci aspettavamo, e iniziano ora una serie di importanti esami, che non riguardano solo la domenica, ma l'intera settimana. Dobbiamo risalire la classifica, per fare un campionato da Crotone".

Conclude quindi: "Ci sono ancora due gare al termine del girone di andata, molto dipenderà anche cosa accadrà in questi 180'. Dobbiamo provare a migliorare, per avere più punti, devo far comprendere alla squadra che abbiamo ancora molto da fare, senza rimandare oltre. L'obiettivo del Crotone è quello di fare una classifica importante, ci possiamo per me collocare tra le prima piazze".