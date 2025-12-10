Carrarese, archiviato il ko contro la Samp. Nel mirino c'è un'altra ligure, la Virtus Entella

Prosegue la preparazione della Carrarese in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Virtus Entella, nella quale la formazione di mister Antonio Calabro cercherà riscatto dopo il ko patito contro un'altra ligure del campionato di Serie B, la Sampdoria: quest'oggi, allenamento mattutino per gli apuani, che torneranno poi in campo domani. Il report della giornata sportiva, è stato dato dai canali ufficiali della società azzurra:

"Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Nella sessione mattutina, gli azzurri, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico hanno svolto una prima fase di riscaldamento a secco, seguita da un riscaldamento tecnico ed esercitazioni di forza, prima di chiudere la sessione con una partita.

La squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di domani, per continuare la preparazione in vista del prossimo match contro la Virtus Entella, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026".

Di seguito, intanto, il programma completo della 16ª giornata:

Venerdì 12 dicembre 2025

Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli

Ore 15.00 - Reggiana - Padova

Ore 15.00 - Spezia – Modena

Ore 15.00 - Südtirol - Bari

Ore 15.00 - Venezia – Monza

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone